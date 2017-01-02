Читать модно: 7 самых ожидаемых книг 2017 года

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Новый год уже окончательно вступил в свои права, а, значит, пора браться за выполнение данных себе обещаний. Среди важных пунктов вашего to-do list наверняка найдутся книги, обязательные к прочтению. Мы собрали для вас перечень романов, релиза которых ждем с замиранием сердца. И хоть рассказывают они не о моде, не стоит забывать, что чтение и самообразование давно стали «модными» международными трендами.

Питер Билг «In Calabria»

Сценарист фильма «Властелин Колец» Питер Билг, известный своим фэнтезийным романом «Последний единорог» (суммарный тираж которого — более пяти миллионов книг), вновь берется за рассказы о волшебных животных. История повествует о Клаудио Бьяджини, поэте-любителе, который живет самой заурядной жизнью на юге Италии. Но однажды на его ферме появляется настоящий единорог, и размеренная жизнь переворачивается с ног на голову.

Джордж Мартин «Ветра Зимы»

В марте ожидается выход шестой части саги «Песнь Льда и Огня» (если писатель вновь не отложит презентацию). Книгу «Ветра Зимы» можно назвать самой ожидаемой за последние несколько лет среди любителей фантастических историй. Предыдущий роман серии — «Танец с драконами» — вышел в 2011 году.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд «I’d Die for You»

С приветом из прошлого! В апреле американское издательство опубликует ранее не изданные рассказы автора легендарных романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна». Сборник, по сути, состоит из историй, которые сам автор не хотел публиковать при жизни, чтобы не подвергать их изменениям и цензуре, так как они разительно отличались от привычных представлений о жизни и мире, свойственных эпохе Фицжеральда.

Грэм Свифт «Материнское воскресенье»

Грэм Свифт нередко называется автором лучшего произведения английского постмодернизма — этот титул неофициально получила его «Земля воды». В этом месяце лауреат Букеровской премии 1996 года презентует новый роман «Материнское воскресенье». Жизнь каждого наполнена мгновениями, впечатлениями и ассоциациями. Героиня книги постоянно задает себе вопросы о том, почему реальность отражается в нашем сознании именно так, и как измениться наша жизнь, если мы внесем коррективы в свое восприятие?

Дэн Браун «Происхождение»

В конце 2016 года состоялась премьера фильма «Инферно», снятого по четвертой книге Дэна Брауна. В марте писатель порадует нас новой историей — «Происхождение». В ней мы снова встретимся с профессором Робертом Лэнгдоном, которому в который раз придется сменить будни университетского преподавателя на полные опасностей исторические расследования, разгадывать тайны и шифры и отвечать на неоднозначные вопросы взаимоотношений науки и религии.

Джордж Сондерс «Lincoln in the Bardo»

В феврале выйдет новый увлекательный роман Джорджа Сондерса, чьи книги множество раз входили в список бестселлеров по версии «The New York Times». Художественная история основана на реальных исторических событиях, так что нас перенесут во времена гражданской войны в США и расскажут о жизни Авраама Линкольна и трагической смерти его одиннадцатилетнего сына.

Вероника Рот «Carve The Mark»

Современная писательница специализируется на стиле антиутопии и известна серией книг «Дивергент». Совсем скоро Вероника Рот представит новый роман о новой приключенческой вселенной: в нем рассказывается о героях Акосе и его брате, которые были похищены и доставлены на другую планету. Ради спасения им приходится приспосабливаться к условиям дивной, непривычной реальности, преодолевать внутренние страхи и справляться с жестокостью и хаосом.

Подготовила Янина Борисова