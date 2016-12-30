Что мы знаем о проблемах психического здоровья в индустрии моды

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«Ни один великий ум не существовал без примеси безумия», – говорил Аристотель. В fashion-индустрии взаимосвязь между творчеством и психическим здоровьем уже давно является предметом для всеобщих дискуссий. Ни для кого не секрет, что некоторые всемирно-известные дизайнеры, работающие в этой отрасли на протяжении длительного времени, так или иначе, сталкивались с проблемами, связанными с психическим здоровьем.

Помимо этого, с повседневным стрессом и давлением сталкиваются не только профессионалы индустрии моды, но и сотрудники, работающие во всех направлениях этой отрасли. Неустанно быстроразвивающийся сектор подвергает напряженной работе сотрудников практически всех его уровней. «Любой человек, работающий в творческой отрасли, особенно в моде, слишком хорошо знает, с какими вызовами сталкиваешься во время работы», — объясняет Эмма Мамо, руководитель благотворительной организации по психическому здоровью. «Сочетание высокого уровня напряжения, стресса и долгих часов за рабочим местом, не всегда способствуют хорошему психическому здоровью», — акцентирует внимание Мамо.

Мода как культурная отрасль значительно размывает границы между работой и личной жизнью, что не наблюдается ни в одном другом секторе. «Fashion-индустрия как бизнес требует от работников большее количество рабочих часов, чем указано в их контракте. От сотрудников ожидают 24-часовой интерес к работе, вовлеченность и активность. Это может повлиять на чувства человека на его психологическое равновесие и спокойствие», — комментирует Карин Франклин, модный обозреватель и профессор Кингстонского университета.

Более того, работа в этой сфере предполагает насыщенный график, отсутствие четкого расписания обедов, постоянные светские мероприятия и вечеринки. Помимо этого, акцент на безупречный внешний вид может усугубить давление.

«Вы должны всегда иметь образцовый вид и быть на высоте, постоянно находиться онлайн и быть на связи, вам прийдется ходить на разного рода мероприятия, пить в компании с незнакомыми людьми…и уже на следующее утро быть на подъеме как ни в чем не бывало. Для многих людей очень трудно одновременно поддерживать уровень жизненной энергии и творчества», — говорит fashion-психолог Каролин Маир из университета London College of Fashion.

Один из лондонских директоров, отвечающих за креативное развитие бренда, пожелавший остаться неназванным, рассказал о своем опыте. После нескольких месяцев интенсивной, порой весьма изнуряющей работы, он столкнулся с проблемами психического здоровья, вызванными стрессом.

«Когда компания стала развиваться, все стало стремительно ускоряться. Ожидания от моей работы были высоки, и я стал брать на себя слишком много работы. Вскоре я начал ослабевать… Я был невероятно измотан, морально и физически. С тех пор как я вернулся к работе, я научился распознавать свои поведенческие симптомы, продолжительность концентрации внимания и мышления, которые порой обусловлены страхом».

Безусловно, скорость развития моды впечатляет, а многие процессы становятся более быстрыми и напряженными для тех, кто работает в этом направлении. На сегодняшний день большое количество дизайнеров создают порядка шести коллекций в год.

«Давление на людей усиливается. Им постоянно нужны творческие идеи, необходимо быть продуктивными и двигаться вперед, создавая все больше и больше коллекций», — говорит Каролин Маир.

Тем не менее этот предмет дискуссии не является уникальным для модной индустрии. К примеру, банковский или технологический сектор также сталкивается с подобными проблемами, связанными с психическим здоровьем. По словам Эммы Мамо, уровень людей с подобными проблемами здоровья поднялся с четверти до трети.

Проблема может негативно отобразиться не только на самих работниках, но и на работодателях. Для предприятий последствия нарушения психического здоровья могут быть очень серьезными. Они могут повлиять на снижение производительности и увеличение прогулов, что также негативно отображается на экономике в целом. Исследование 2015 года Гарвардской и Стэнфордской бизнес-школы подсчитало, ряд рабочих заданий, которые непосредственно связанны со стрессом, ежегодно обходятся экономике США в 210 миллиардов долларов.

И в то время как модная индустрия отстает, многие предприятия, работающие в других отраслях, начали внедрять инициативы, ориентированные на психологическое благополучие на рабочих местах со впечатляющими результатами.

«Fashion-компании должны быть более внимательными к проблемам психического здоровья своих сотрудников. Мода не хуже, других отраслей. Представьте давление, которое присуще банковской сфере. Однако когда вы, к примеру, трудоустраиваетесь на работу в банк, вас тут же отправляют на тренинги и обучение, которое способствует тому, чтобы сделать вас более выносливым и профессионально сильным», — говорит Фабиан Хиросе, консультант по управлению семинарами, связанными с профилактикой здоровья в индустрии моды.

В 2013 году группа компаний, включая Deloitte, Clifford Chance и Linklaters основали организацию в Лондоне под названием «Mental Health Alliance», которая подымает проблемы психического здоровья на рабочих местах. В то же время компания Unilever, которая определила психическое нездоровье как один из трех крупнейших рисков для своих сотрудников, смогла улучшить психологическую устойчивость своих подчиненных на 40 процентов благодаря различным инициативам, что также снизило на 20 процентов количество прогулов по причине плохого самочувствия.

Многие компании также предлагают корпоративные программы по оздоровлению. К примеру, такие крупные корпорации, как Google и Apple хорошо известны многим, благодаря тому, что сотрудники их компании могут взять тайм-аут во время работы в офисе и провести время в тренажерном зале. В то время как предприятие BP и вовсе внедрили стимулирующие «Get Fit» схемы, которые помогли сократить число сотрудников, которые имеют избыточный вес или болезни, связанные с весом, такие, как сахарный диабет.

«Некоторые компании регулярно позволяют своим сотрудникам пойти в спортзал. Они относятся к своим сотрудникам хорошо и, в конце концов, это хорошо отражается на развитии не только их бизнеса, но и отрасли в целом. Действительно, физическое здоровье оказывает непосредственное влияние на психическое здоровье. Ряд исследований показал, что физические упражнения могут помочь уменьшить такие проблемы, как тревога», — говорит Маир.

Но существуют и табу, связанные с этим вопросом. Благодаря недавнему исследованию почти 30 процентов работников в Великобритании заявили, что они не будут открыто говорить со своим непосредственным руководителем о проблемах психического здоровья. Культура fashion-индустрии только усиливает эту проблему. Открытый диалог о психическом здоровье является первым шагом в оказании помощи тем, кто хочет справиться с этими проблемами.

«Отсутствие понимания психического здоровья создает благоприятную почву для него. Конечно, нам необходимы образование и системы поддержки, но лишь начав говорить о психическом здоровье, мы сможем инициировать реальные изменения», — говорит креативный директор, пожелавший остаться неизвестным.

Источник: Business of Fashion

Подготовила: Екатерина Горбенко