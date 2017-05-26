Что они задумали: новая коллекция Дианы Крюгер и Джейсона Ву

После представления на Каннском фестивале киноленты «Из ниоткуда» Диана Крюгер объявила о новом проекте. Совместно со своим давним другом и дизайнером Джейсоном Ву актриса создаст коллекцию одежды. Появившись на набережной Круазетт в широких брюках и белой майке, Крюгер намекнула на стилистику будущей линии. Результатом коллаборации станут кардиганы, комбинезоны, топы и брюки, которые войдут в продажу осенью 2017 года.

Напомним, что ранее бренд Jason Wu работал с Крюгер и создал в ее честь модель сумки — Diane.

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