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Что они задумали: новая коллекция Дианы Крюгер и Джейсона Ву

Иванна Петрович
NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Designer Jason Wu and actress Diane Kruger attends the premiere of SHOWTIME drama "The Affair" held at North River Lobster Company on October 6, 2014 in New York City. (Photo by Stephen Lovekin/Getty Images for Showtime)

После представления на Каннском фестивале киноленты «Из ниоткуда» Диана Крюгер объявила о новом проекте. Совместно со своим давним другом и дизайнером Джейсоном Ву актриса создаст коллекцию одежды. Появившись на набережной Круазетт в широких брюках и белой майке, Крюгер намекнула на стилистику будущей линии. Результатом коллаборации станут кардиганы, комбинезоны, топы и брюки, которые войдут в продажу осенью 2017 года.

Напомним, что ранее бренд Jason Wu работал с Крюгер и создал в ее честь модель сумки — Diane.

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