Образование, Стиль жизни

«Чтобы увидеть тренд, нужно отойти подальше и оглядеться вокруг»: в Одессе стартует курс Татьяны Соловей

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Завтра в Одессе стартует курс Fashion Trends, спикером которого выступит обозреватель отдела моды и ювелирных украшений Vogue Украина Татьяна Соловей. Курс продлится 3 дня и будет полезен как дизайнерам, стилистам и fashion-журналистам, так и людям, которые просто интересуются модой. Татьяна Соловей расскажет об сновных тенденциях современной моды, как правильно их анализировать и о том, что влияет на актуальные направления развития fashion-индустрии.

«Мы поговорим о трендах и о том, как они проецируются на современное общество – нашу социальную жизнь, наши представления о красоте, наши привычки и желания, стиль жизни и прочее – что с первого взгляда к моде имеет косвенное отношение. Семинар для изменения оптики – чтобы увидеть тренд, иногда нужно отойти подальше и оглядеться вокруг», – комментирует спикер Kiev Fashion Institute Татьяна Соловей.15972731_1574859065877244_517734479331507585_o

Билеты на курс доступны для быстрого заказа на официальном сайте Kiev Fashion Institute.

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