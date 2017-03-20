Colette открыли бассейн в парижском Музее декоративного искусства

В этом году легендарному французскому концепт-стору исполняется 20 лет. В честь этой даты бутик запланировал коллаборации с 20 известными брендами и художниками, среди которых Edward Bess (косметическая марка выпустит синий бальзам для губ и скул), Maud Heline (американский монобренд поплиновых рубашек создаст топ в фирменный горошек Colette).
Нью-йоркский дизайнерский тандем Snarkitecture, известный своими коллаборациями с COS (для них был создан pop-up магазин в Лос-Анджелесе) и Nike (700 реплик Air Force дуэт превратил в инсталляцию), сегодня презентовал еще один проект для Colette. В парижском Музее декоративного искусства Дэниел Аршам и Алекс Мустонен открыли инсталляцию The Beach, превратив зал в огромный бассейн, наполненный шарами. Выставка продлится до 25 марта.
Happy Birthday colette 🎂 Can’t wait to see you guys this week at THE BEACH 💙💙💙 @bmwfrance @cocacola @ghmumm @maison_sassy @evianwater @snarkitecture @danielarsham @vladimirramsaylevi @volontiers_paris #bmwi3colette #cocacolette #museedesartsdecoratifs #colette20ans #thebeachparis #colettebeach MORE on insta story, périscope …! #colette
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Подготовила Александра Даруга