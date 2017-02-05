Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Cтрит-арт в коллекции GASANOVA FW17-18

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Отправной точной новой коллекции украинского бренда GASANOVA стало направление стрит-арта. В своей коллекции дизайнер отображает наиболее важные детали, такие как оттенки, тени и линии, которые играют особую роль в уличном искусстве. При этом дизайнер задействует белоснежную и медно-золотую палитру. Несколько изделий выполнены с абстрактными принтами со стойкой краской, которая является визитной карточкой Эльвиры Гасановой. Для коллекции их специально разработал известный уличный художник из Бельгии — CH Hoyo.

Лицом бренда GASANOVA в этом сезоне F/W 2017 стала украинская супермодель Алина Байкова, которая снялась в рекламном кампейне коллекции на улицах Нью-Йорка. На подиуме Алина продемонстрировала два образа: белую толстовку с капюшоном в комплекте с двойной юбкой, горчичного и белого цвета, а также второй — белоснежную шубу с брюками и обувью на плоской подошве. Помимо выхода на подиум, модель продолжит сотрудничество с маркой GASANOVA, выполняя роль амбассадора бренда за пределами Украины.

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Фото: Олег Гарбар

Текст: Екатерина Горбенко

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