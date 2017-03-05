Дарья Шаповалова о More Dash

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Вчера был знаменательный день, о котором мне напомнил Facebook: ровно три года назад к нам в Париже знакомиться с украинским дизайнерами пришла главная женщина в мире моды — Анна Винтур. Тогда я уже активно поддерживала дизайнеров, приглашая байеров и прессу в разные шоурумы, где молодые таланты выставлялись.

Напомню, что в Украине на тот момент была довольно тяжелая экономическая и политическая ситуация, сообщения о возможной войне появлялись во всех главных газетах, и мы, несмотря на критику общественности, продолжали активно заниматься своей работой — делать показы в Украине и заграницей.

Мы ни разу не остановили ни одну из своих инициатив — и спустя три года, очевидно, что это было абсолютно правильное решение. Ведь с тех пор, помимо сотен статей, которые вышли об украинских дизайнерах, мы имеем несколько больших игроков на рынке, которые закрепили свои позиции на волне дружеской поддержки (сейчас не говорим о таланте — он априори есть у каждого, кто начал активно продаваться в больших ретейлерах).

Возвращаясь в тот знаменательный парижский день, я помню, что мне пришлось пропустить показ Сhanel, чтобы подготовить шоурум партнеров к приходу госпожи Винтур. Всем было дано жесткое указание — не просить Анну фотографироваться. У каждого дизайнера была модель, одетая в один из образов коллекции. Вечером, словно в сказке, к нам пришли все главные журналисты и критики мира во главе с Люсиндой Чемберс и Сарой Харрис, Марком Холгейтом и Линн Йегер. Байеры Net-a-Porter — тогда мы их встречали впервые.

В тот самый день я поняла, что нам пришло время открывать собственный шоурум, где все будет сделано так, как хотим именно мы. Где нам будет не все равно, сколько к нам приходит байеров и из каких они магазинов. Где мы сможем показывать тех дизайнеров, которые нам правда нравятся.

Спустя шесть месяцев — в сентябре 2014 — прошел первый сезон More Dash. Тогда он занял помещение в 40 метров — и представил 7 дизайнеров. Конечно, сейчас мы понимаем, что это было невозможно, но — его оценили по достоинству, ведь уже в первый раз к нам пришли Никола Формикетти, Сьюзи Менкес, Ванесса Фридман и многие другие.

Сегодня More Dash — это большое помещение в центре Маре, цветы, шоколад, любимая музыка и 12 очень талантливых дизайнеров. И возможность расти — все дальше и серьезнее. Я очень благодарна всем тем, кто причастен к работе шоурума — и, конечно, Наталье и Казбеку.

Знаю, что у More Dash все впереди, и ведь прошло всего ничего — каких-то три года. Это любовь!

Автор Дарья Шаповалова