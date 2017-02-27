Дарья Шаповалова о первом дне весны и его особенном статусе

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Сегодня первый день весны — а это значит, что наша команда в Париже, готовится к открытию шоурума More Dash. Официально он примет первых байеров 2 марта, я же присоединюсь к коллегам 3-го числа. Для многих первый день весны — это время планировать свои цели на ближайшие теплые шесть месяцев, это день, когда снова веришь во влюбленность «по поводу и без».

Для меня первое марта всегда проходило в суете, где-то между Миланом и Парижем, в перемещении с одного показа на другой. И тут вдруг я поняла, что в этой суматохе многое теряется. И решила сменить темп, а с ним и результативность (конечно, в лучшую сторону). И встретить весну решила в Киеве. Сегодня я точно не проведу в спокойном темпе — начну с любимой тренировки, потом будет куча встреч, прием в посольстве. Но я буду крайне рада, что изменила своему привычному графику и таки вернулась домой. Хотя бы на несколько дней. Чтобы встретить весну именно здесь — и окончательно понять, сколько еще весен мне хочется здесь встретить;)

А еще, сегодня день рождение у моего очень близкого друга, Кати Вербер. Правда, по смешному стечению обстоятельств в этот день мы разминулись — Катя осталась в Париже. И это, пожалуй, единственная причина, почему я расстроилась, что таки изменила своему привычному маршруту. Еще, я хочу вам пожелать самой удачной весны — и начните ее с того, что составьте себе план — чего хотите достичь за эти три месяца. Ведь вот приближаются солнечные дни, первые свежие фрукты, цветы, да и все хорошее, чего нам так не хватает зимой. Так что вперед — записывайте свои цели и быстро их реализовывайте! И делитесь с нами своими успехами.

Автор: Дарья Шаповалова