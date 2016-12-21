Даша Заривная: «Charitum – это знания, которые вы не получите больше нигде»

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За последний год делать добро в Украине наконец-то стало модно. Благотворительные ярмарки и аукционы – уже не новость для вовлеченных людей. Совсем недавно Дарья Шаповалова организовала Fashion Charity Store, собравший 280 тысяч грн. А вчера стало известно о запуске новой благотворительной инициативы от шеф-редактора L’Officiel Online и ведущей радио «Аристократы» Дарьи Заривной под названием Charitum. Редакция FW-Daily узнала, в чем заключается идея, как она работает и чем Charitum.com отличается от всех остальных благотворительных проектов.

Даша, вчера на твоей странице в Facebook неожиданно появилась запись о запуске нового благотворительного проекта. Расскажи подробнее об идее и почему сайт проекта пока в тестовом режиме?

На данный момент, у сайта действительно ограниченный функционал. В дальнейшем мы с the23design, компанией, вместе с которой разрабатываем этот сервис, дополним его рядом возможностей для пользователей. Я бы хотела собрать фидбеки участников после первых аукционов и делать сервис, основываясь на потребностях и замечаниях целевой аудитории. Глупо сразу выкатывать сервис с полным функционалом, основываясь на своем видении — разумней спросить у тех, кто будет им пользоваться.

Но, признаюсь, я все же немного недооценила свой социальный капитал: как только я создала первый аукцион, вокруг этой истории внезапно возник какой-то огромный ажиотаж, что, конечно, не может не радовать.

Что такое Charitum и чем он отличается от остальных благотворительных проектов?

Charitum – это сеть благотворительных онлайн-аукционов. В отличие от обычных аукционов, где чаще всего продают одежду или знаковые ценные вещи, наши лоты – это знания и опыт. Слоган проекта: «Ты становишься лучше, помогая другим». Главная цель любого лота – принести пользу непосредственно победителю. Думаю, это и отличает нас от всех других благотворительных проектов: мы предлагаем те знания, которые люди не смогут получить больше нигде. Даже если гостем Charitum становится человек, который часто проводит лекции или семинары в других местах, условием участия в нашем проекте является уникальный контент.

Как и когда тебе пришла идея создать собственный благотворительный проект?

Главная ценность современного мира – это знания и опыт, которыми можно поделиться с другими, все остальное – дело наживное. Не зря в последнее время запускается столько образовательных инициатив: все это связано также с кризисом системы высшего образования в нашей стране, людям приходится чаще обращаться к альтернативным источникам знаний. Мне показалось, что было бы очень здорово, совместить такой явный для Украины тренд на самообразование и саморазвитие с благотворительностью. Так и родилась идея этого сервиса.

Планируешь ли ты получать какой-то доход от работы Charitum?

На данном этапе мы передаем все деньги выбранному героем благотворительному фонду. Но в перспективе сервис будет брать процент с каждой транзакции. Нам необходимо будет поддерживать свое существование и активно масштабироваться – на это, разумеется, нужны деньги.

Расскажи о команде Charitum.

Пока ее нет. По сути это я и дизайн-бюро the23.design, которые не просто реализуют какие-то технические решения, а принимают активное участие в формировании концепции и позиционирования продукта.

Я сама вручную передаю собранные деньги «Таблеточкам», потому что сначала мне хочется узнать людей, которые участвуют, и собрать их фидбэки, понять, что удобно, а что неудобно, что работает, а что – нет. Очень важно знать свою целевую аудиторию, чтобы двигаться в правильном направлении. Проект уже работает, но пока я все делаю самостоятельно. Буду рада, если кто- то захочет присоединиться на столь раннем этапе.

Чем ты руководствуешься при отборе спикеров для проекта?

Главное, чтобы спикер мог привнести что-то полезное, ведь аналогов обычных развлекательных лотов действительно довольно много. Мне же хотелось сделать упор именно на бизнес-контактах и инсайтах – максимально прикладной информации, которую люди смогут использовать в бизнесе или при создании собственного бренда. Герои аукционов – не обязательно знаменитости, это могут быть специалисты, широко известные в узких кругах.

Что происходит после того, как человек сделал свою ставку? Расскажи о механизме работы Charitum.

Сначала вы делаете свою ставку на charitum.com, и если по окончанию аукциона она оказывается самой высокой – я лично связываюсь с вами, мы отправляем деньги напрямую «Таблеточкам» и дальше договариваемся об оптимальной дате встречи со спикером. В перспективе мне бы очень хотелось предложить участие всем желающим – дать каждому возможность поставить свой лот. В таком случае, человек мог бы выбрать тему, в которой силен, и поделиться своим уникальным опытом с другими. Что самое главное, при этом ему совершенно необязательно быть известной медийной личностью. Кто-нибудь из редакции Недели моды, например, мог бы предложить лекцию о том, как создать fashion-медиа за чашкой кофе, владелец стартапа – как запустить свой продукт с нуля, а волонтер Mercedes-Benz Fashion Days – как попасть на стажировку от успешной недели моды.

То есть мы стартуем с медийными персонами и их опытом в качестве лотов, но в перспективе хотелось бы прийти к более широкой аудитории и сподвигнуть непубличных людей выставлять лоты с собой. Я рассматриваю это также как потенциальное коммьюнити для людей со схожими профессиональными интересами и тягой к благотворительности.

В последнее время благотворительность в Украине становится «новым черным».

Да, действительно, тема «мода – благотворительность» сейчас особенно актуальна в Украине. Недавний pop-up store Дарьи Шаповаловой явно продемонстрировал, насколько люди сейчас хотят и, главное, готовы помогать другим. Меня радует, что, занимаясь благотворительностью, ты не чувствуешь себя прогрессивным или продвинутым, а просто находишься в струе. Очень логично, что тренд на благотворительность развивается в нашей индустрии, ведь моду очень часто критикуют именно за ее консюмеризм.

Как шеф-редактор сайта L’Officiel Online, планируешь ли ты также делать ставку на моду и в своем новом проекте?

Мне кажется, таким образом, я просто буду сковывать свой опыт и возможности. Держась особняком, я могу предложить людям огромное количество разной информации и в сфере бизнеса, и в сфере образования. В моде уже есть огромное количество благотворительных инициатив, поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла становиться с ними в один ряд. Для меня очень важно создавать что-то уникальное, то, что не делают другие. Любой проект должен иметь стержень и быть осмысленным, а не являться очередной данью моде.

Фото: пресс-служба Института журналистики Украинского Католического Университета

Беседовала Анастасия Малая