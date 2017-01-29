Новости моды

Дебютант программы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представил превью коллекции FW 17-18

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Каждый сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days удивляет не только свежими идеями метров украинской модной индустрии, но и новыми именами. Совсем скоро в рамках показов программы Fashion Scout Kiev мы увидим коллекцию от NAT Atelier – бренд впервые станет участником украинской недели моды.

Молодая марка, основанная в 2015 году в Лондоне, обещает пропагандировать и воплощать свою уникальную философию: ДНК NAT Atelier определяется как «лаконичность форм и кроя, универсальность и минимализм». Нат Стахнив, основатель и креативный директор бренда, говорит, что их одежда «должна дополнять личность девушки, а не доминировать над ней». Наряды FW 17-18, вдохновленные графикой, концептуализмом и философией, мы совсем скоро увидим на подиуме, а пока публикуем короткое превью образов коллекции.

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Копия NAT Atelier-2

Подготовила Александра Даруга

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