Коллекции

Деконструкция и асимметрия в коллекции Burberry FW 17-18

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За две недели до начала нового шоу Burberry, сотрудники британского бренда сообщили, что в рамках нового показа публике представят более 40 работ британского скульптора Генри Мура. Исходя из этого многие гости догадались, почему приглашения приобрели вид карманного камня. Бронзовые, массивные скульптуры с внушительными женскими изгибами фигуры разместили прямо возле подиума. Забавный факт: Генри Мур родился в городке Каслфорд в округе Уэст-Йоркшир. Именно в этом месте еще в 1880 году Дом Burberry стал производить самые знаковые вещи.

По словам Бейли, работы Генри оказали мощное влияние на его творчество, поэтому коллекция призвана отобразить «огромный вклад» художника на развитие современного искусства в Великобритании и за ее пределами. Уже после окончания показала работы Мура наряду с чертежами и макетами художника разместятся на первом этаже Makers House, где организаторы мероприятия запланировали масштабную экспозицию. Посетить ее может любой желающий до 27 февраля.

Кристоферу Бейли всегда удавалось гармонично воссоединить прошлое и будущее в своих коллекциях. Скульптурные аллюзии вылились в насыщенную коллекцию из 78 образов, в которой преобладает асимметрия, преувеличенные формы и деконструкция. Отсылки к работам Генри Мура креативный директор марки Burberry демонстрирует с помощью тканей с повторяющимся паттерном, на котором изображены зарисовки скульптур 88-летнего британского художника. Визуально коллекция представляет собой три блока, первый из которых наполнен белоснежными нарядами, воротниками, вязаными крючком, а также шерстяными топами оттенка топленого молока и свитерами, второй — с использованием геометрических черно-белых полос и небесно-голубого хлопка, который дизайнер использовал при пошиве мужских рубашек с белоснежным макраме на груди, а также женских платьев-рубашек. Наконец, третий блок, наполнен монохромными кейпами, плащами, жакетами и пальто.

Не забыл Кристофер и про наследие британского бренда. Коллекцию дизайнер оформляет шнуровкой и изысканными кружевами, многие из которых напоминают футуристичные Елизаветинские гофрированные воротники. Из аксессуаров дизайнер отдал предпочтение исключительно черным, закрытым ботильонам с острым носком на каблуке, а также мужским темно-коричневым туфлям.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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