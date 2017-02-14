Деконструкция и объем в коллекции Michael Kors Collection FW 17-18

0 0 0

Эди Кэмпбелл, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Эшли Грэм, Наташа Поли, Малгозия Бела, сестры Хадид — для своего нового шоу американский дизайнер Майкл Корс собрал целую армию звездных моделей. В новой коллекции дизайнер делает упор на традиционный брючный костюм, деконструкцию, многослойность и объем. В классических пальто Майкл меняет привычные для многих пропорции, создает асимметрию, а также подчеркивает талию широкими поясами.

Еще один эксперимент — прорезные карманы на платьях, пальто и топах. По словам дизайнера, его клиент уже не удивится классическому верблюжьему пальто, однако, с прорезными деталями оно выглядит абсолютно по-новому, оставаясь более свободным и просторным. Помимо этого, цветовую палитру коллекции Майкл сузил до коричневого, тёмно-зелёного, белого и темно-вишневого оттенка. Что касается мужских образов, которые были представлены наравне с женскими, дизайнер разнообразил их объемными аксессуарами: кожаными рюкзаками, высокой обувью на шнуровке, а также черными поясами.

Подготовила: Екатерина Горбенко