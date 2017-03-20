Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сыграют в новой трилогии о Гарри Поттере

0 0 0

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов США Warner Bros снимет еще три фильма о мире Гарри Поттера. Фильмы будут созданы по мотивам пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». События развернутся спустя двадцать лет после победы над Волан-де-Мортом и затронут судьбу детей семьи Поттера и Уизли–Грейнджер, знакомых нам по картине «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В трилогии, по предположению студии, сыграют актеры оригинальной саги: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Идея о продолжении истории про Гарри Поттера вполне объясняет финансово-выигрышное положение студи Warner Bros. Картина по сценарию Джоан Роулинг «Фантастические звери и места из обитания», вышедшая в прошлом году, принесла студии $812 миллионов при бюджете $180 миллионов.

Выход первого фильма из новой трилогии о Гарри Поттере запланирован на 2024 год.

Подготовила Янина Борисова