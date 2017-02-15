Деним и мех в коллекции Yezzy FW 17-18

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Американский рэпер Канье Уэст представил новую коллекцию одежды — Yeezy Season 5 в нью-йоркском пространстве Pier 59 Studios. На этот раз формат шоу значительно отличался от предыдущего сезона. Перед началом показа на большом экране зрителям показывали видеопроекцию с вращающимися на 360 градусов моделями в нарядах из новой коллекции и уже после они появлялись на подиуме. Несмотря на то что само дефиле стартовало почти на полчаса позже, это не помешало поклонникам рэпера насладиться новыми образами, созданными Канье в коллаборации со спортивным брендом Adidas.

Стоит отметить, что впервые за все сезоны Уэст выбрал для показа 19-летнюю кенийскую модель Халиму Аден (Halima Aden), которая появилась на подиуме в хиджабе, а также в длинной шубе из искусственного оранжевого меха. Главенствующим материалом коллекции стал деним, а на смену бежевым оттенкам пришел тёмно-зелёный, винный, черный и голубой. Показ был наполнен джинсовыми жакетами, кардиганами, объемными черными куртками с накладными карманами, однотонными свитшотами и высокими ботфортами из замши коричневого и темно-зеленого оттенка.

Подготовила: Екатерина Горбенко