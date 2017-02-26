Коллекции

Детали коллекции Ermanno Scervino FW 17-18

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В рамках недели моды в Милане состоялся показ осенне-зимней коллекции бренда Ermanno Scervino. Итальянская марка с момента открытия в 1997 году дизайнером Эрманно Даэлли и Тони Шервино специализируется  на одежде в стилистике «sport couture». Отсюда роскошные платья в бельевом стиле, классические пальто, меховые детали и аксессуары из высококачественной кожи. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть прямую трансляцию показа на нашей официальной странице в Facebook, а также более подробно ознакомиться с деталями коллекции.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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