Детали коллекции Ermanno Scervino FW 17-18

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В рамках недели моды в Милане состоялся показ осенне-зимней коллекции бренда Ermanno Scervino. Итальянская марка с момента открытия в 1997 году дизайнером Эрманно Даэлли и Тони Шервино специализируется на одежде в стилистике «sport couture». Отсюда роскошные платья в бельевом стиле, классические пальто, меховые детали и аксессуары из высококачественной кожи. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть прямую трансляцию показа на нашей официальной странице в Facebook, а также более подробно ознакомиться с деталями коллекции.

Подготовила Екатерина Горбенко