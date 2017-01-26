Детали показа Francesco Scognamiglio Haute Couture Spring 2017

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Итальянский бренд Francesco Scognamiglio в который раз представляет концептуальную роскошь и соблазнительные силуэты на Неделях кутюрной моды. Поклонник Неаполя, креативный директор бренда Франческо Сконьямильо в сезоне весна-лето 2017 вдохновился королевой Испании, Неаполя и Сицилии – Марией Амалией Саксонской, а также эпохой XVIII века. Дабы с точностью передать стиль одежды Марии, дизайнер обратился к культуре барокко с его пышными нарядами и маньеризмом. Каждый из представленных образов удивлял своими деталями.

Дух сегодняшнего времени отобразился в легких платьях-комбинац иях, байкерской куртке с вышивкой, мини-юбках и прозрачных вставках. XVIII век интерпретировалс я в длинных платьях из тюля и шелка, басках, объемных рукавах и декоративной вышивке из кристаллов и стекляруса. Главным элементом стала вышивка в виде цветов и кружевной узор ручной работы. Пышные образы дизайнер разбавил оригинальным аксессуаром для лица из фатина, расшитым кристаллами. Наиболее запоминающимся нарядом стало нежно-розовое подвенечное платье с открытыми плечами, украшенное нежными розами.

Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко