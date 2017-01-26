Детали показа Francesco Scognamiglio Haute Couture Spring 2017

Итальянский бренд Francesco Scognamiglio в который раз представляет концептуальную роскошь и соблазнительные силуэты на Неделях кутюрной моды. Поклонник Неаполя, креативный директор бренда Франческо Сконьямильо в сезоне весна-лето 2017 вдохновился королевой Испании, Неаполя и Сицилии – Марией Амалией Саксонской, а также эпохой XVIII века. Дабы с точностью передать стиль одежды Марии, дизайнер обратился к культуре барокко с его пышными нарядами и маньеризмом. Каждый из представленных образов удивлял своими деталями.
Дух сегодняшнего времени отобразился в легких платьях-комбинац
Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко