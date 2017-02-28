Детали показа Giada FW 17-18

0 0 0

В рамках недели моды в Милане свою новую коллекцию представил итальянский дизайнер Габриэле Колангело. В своей работе Габриэле отдал предпочтение минималистичному и строгому стилю. Благодаря сочетанию сложных фасонов и высококачественных материалов дизайнеру удалось создать новые силуэты с легкой, воздушной драпировкой. В качестве оформления образов Колангело выбрал аккуратные броши, которые по форме напоминали элегантную орхидею. Редакция FW-Daily предлагает более подробно ознакомиться с деталями коллекции.

Подготовила Екатерина Горбенко