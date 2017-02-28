Коллекции

Детали показа Giada FW 17-18

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В рамках недели моды в Милане свою новую коллекцию представил итальянский дизайнер Габриэле Колангело. В своей работе  Габриэле отдал предпочтение минималистичному и строгому стилю. Благодаря сочетанию сложных фасонов и высококачественных материалов дизайнеру удалось создать новые силуэты с легкой, воздушной драпировкой. В качестве оформления образов Колангело выбрал аккуратные броши, которые по форме напоминали элегантную орхидею. Редакция FW-Daily предлагает более подробно ознакомиться с деталями коллекции.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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