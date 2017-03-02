Коллекции

Детали показа Isabel Marant FW 17-18

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Вдохновившись эстетикой 80-х и стилем британской киноактрисы Джоан Коллинз, дизайнер Изабель Маран представила новую осенне-зимнюю коллекцию одежды полную фольклорных элементов и богемного шика. Одежда Маран наполнена бархатными топами, брюками из денима, жакетами с широкими поясами, а также высокими сапогами. «Эта коллекция об одежде, которую хочется носить зимой, а также о том, как несмотря на удлиненные силуэты чувствовать себя в них сексуально и что немаловажно, уютно и удобно», — прокомментировала Изабель. Редакция FW-Daily предлагает подробнее рассмотреть все детали коллекции Isabel Marant FW 17-18.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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