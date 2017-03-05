Детали показа Sonia Rykiel FW 17-18

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Неизменной музой бренда Sonia Rykiel является ее основательница — сильная и независимая женщина Соня Рикель. Вместе с этим еще одной музой и источником вдохновения новой осенне-зимней коллекции для креативного директора Джули де Либран стала французская театральная художница Ники де Сен-Фалль, чья скульптура в виде блестящего металлического сердца появилась на подиуме шоу. «Я узнала, что Ники де Сен-Фалль родилась в том же году, что и Соня Рикель. Мне нравится то, как эти женщины использовали свой творческий потенциал в качестве огромной платформы для самовыражения собственных идей и месседжей», — поделилась Джули за кулисами показа. Одежда в коллекции Sonia Rykiel FW 17-18 полна классических приемов марки: трикотаж, перья, яркий цвет и оборки. Редакция FW-Daily предлагает подробно рассмотреть детали коллекции.

Подготовила Екатерина Горбенко