Рекламные кампании

Дети известных родителей в рекламной кампании Dolce & Gabbana

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Dolce & Gabbana представил свой собственный вариант Мстителей, только вместо супергероев для рекламного кампейна были приглашены самые симпатичные сыновья всемирно известных моделей и звезд Голливуда.

В команду вошли 22-летняя Интернет-звезда Кэмерон Даллас и 19-летний fashion-инфлюенсер Лука Саббат.

Появляется также и 20-летний сын Памелы Андерсон и Томми Ли – Брэндон Томас Ли:

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17-летний сын Синди Кроуфорд – Пресли Гербер:

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20-летний сын Джуда Лоу и Сэйди Фрост – Фрост Рафферти Лоу:

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И Габриэль Кейн – 21-летний сын актера Дэниела Дэй-Льюиса:

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Для съемок рекламной кампании #DGMillennials весна-лето 2017 парни отправились на остров Капри, Италия, где помимо работы прекрасно проводили время, наслаждаясь летним отдыхом.

Подготовила Анастасия Малая

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