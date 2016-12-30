Диана фон Фюрстенберг: «Быть красивой гораздо важнее, чем быть модной»

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Сегодня французскому и американскому дизайнеру Диане фон Фюрстенберг исполняется ровно 70 лет! Свою первую линию дизайнерской одежды для женщин Диана открыла еще в 1970 году и с тех пор продолжает радовать своих поклонников невероятно красивой, качественной одеждой. По случаю радостного события, редакция FW-Daily вспоминает самые запоминающиеся высказывания президента Американского совета дизайнеров и гуру в области моды.

Когда женщина становится лучшим другом самой себе, ее жизнь начинает меняться.

Если вы когда-нибудь хотели улизнуть, не разбудив спящего мужчину, то вы знаете, что молнии на одежде — это просто кошмар. Что, неужели вы никогда не пытались ускользнуть незамеченной на следующее утро? Я делала это миллиард раз.

Мне кажется, что в феминизме не произошло такого уж большого прогресса. Да, мы определенно сдвинулись с мертвой точки: сейчас многие женщины владеют бизнесом, занимают руководящие посты, совмещают семью с работой. Но, наверное, это не совсем то, чего я добиваюсь, будучи феминисткой. Моя главная идея — женщина должна быть такой, какой она хочет быть, без стерео­типов, навязываемых обществом.

Важно, чтобы лицо отдыхало от макияжа на некоторое время после пробуждения … Пусть ваша кожа дышит перед тем, как вы сделаете макияж, даже если это потребует просыпаться чуть раньше.

У женщины должен быть запах. Парфюм, который выпустил дом Diane von Furstenberg, — это провокация, он на меня похож.

Никогда не носите ничего некомфорт­ного. Вы красивы, только когда вам хорошо. Я предпочитаю летящие вещи, которые дают воздух и ощущение полета. К тому же они многое прощают женской фигуре.

Я не выхожу из дома без румян, которые подчеркивают мои скулы. И иногда брызгаю термальной водой на кудряшки, чтобы оживить­ их.

Самые важные отношения в вашей жизни — это отношения с самим собой.

Вы не можете иметь здоровое тело без достаточного количества питьевой воды. Но помните, нельзя просто выпить стакан воды и считать, что она пойдет прямо к вашей коже и увлажнит ее. Воды всегда должно быть достаточно для здоровья нашего тела.

Я путешествую налегке. Я думаю, что самое главное — это быть в хорошем настроении и наслаждаться жизнью там, где вы находитесь.

Женщины не перестают меня удивлять и вдохновлять.

Украшения должны быть заметными. Мне кажется, это невероятно гламурно — носить крупные золотые украшения. Я всегда так делаю.

Правильные туфли — это те, которые де­лают ноги длиннее. Все остальные — непра­вильные.

Нормальная еда — залог цветущего внешнего вида. Со мной всюду ездит мой личный повар Джей Коксвел. Кстати, у нее скоро выхо­дит книга «Fresh Happy Tasty» — о здоро­вом питании.

Мы живем в таком неспокойном мире, что мода кажется совершенно неуместной. Но… это очень, очень загадочная вещь. Почему вдруг становится популярным желтый? Почему вдруг люди начинают носить военные ботинки?

Подготовила Екатерина Горбенко