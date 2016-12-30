Диана фон Фюрстенберг: «Быть красивой гораздо важнее, чем быть модной»

Сегодня французскому и американскому дизайнеру Диане фон Фюрстенберг исполняется ровно 70 лет! Свою первую линию дизайнерской одежды для женщин Диана открыла еще в 1970 году и с тех пор продолжает радовать своих поклонников невероятно красивой, качественной одеждой. По случаю радостного события, редакция FW-Daily вспоминает самые запоминающиеся высказывания президента Американского совета дизайнеров и гуру в области моды.
- Когда женщина становится лучшим другом самой себе, ее жизнь начинает меняться.
- Если вы когда-нибудь хотели улизнуть, не разбудив спящего мужчину, то вы знаете, что молнии на одежде — это просто кошмар. Что, неужели вы никогда не пытались ускользнуть незамеченной на следующее утро? Я делала это миллиард раз.
- Мне кажется, что в феминизме не произошло такого уж большого прогресса. Да, мы определенно сдвинулись с мертвой точки: сейчас многие женщины владеют бизнесом, занимают руководящие посты, совмещают семью с работой. Но, наверное, это не совсем то, чего я добиваюсь, будучи феминисткой. Моя главная идея — женщина должна быть такой, какой она хочет быть, без стереотипов, навязываемых обществом.
- Важно, чтобы лицо отдыхало от макияжа на некоторое время после пробуждения … Пусть ваша кожа дышит перед тем, как вы сделаете макияж, даже если это потребует просыпаться чуть раньше.
- У женщины должен быть запах. Парфюм, который выпустил дом Diane von Furstenberg, — это провокация, он на меня похож.
- Никогда не носите ничего некомфортного. Вы красивы, только когда вам хорошо. Я предпочитаю летящие вещи, которые дают воздух и ощущение полета. К тому же они многое прощают женской фигуре.
- Я не выхожу из дома без румян, которые подчеркивают мои скулы. И иногда брызгаю термальной водой на кудряшки, чтобы оживить их.
- Самые важные отношения в вашей жизни — это отношения с самим собой.
- Вы не можете иметь здоровое тело без достаточного количества питьевой воды. Но помните, нельзя просто выпить стакан воды и считать, что она пойдет прямо к вашей коже и увлажнит ее. Воды всегда должно быть достаточно для здоровья нашего тела.
- Я путешествую налегке. Я думаю, что самое главное — это быть в хорошем настроении и наслаждаться жизнью там, где вы находитесь.
- Женщины не перестают меня удивлять и вдохновлять.
- Украшения должны быть заметными. Мне кажется, это невероятно гламурно — носить крупные золотые украшения. Я всегда так делаю.
- Правильные туфли — это те, которые делают ноги длиннее. Все остальные — неправильные.
- Нормальная еда — залог цветущего внешнего вида. Со мной всюду ездит мой личный повар Джей Коксвел. Кстати, у нее скоро выходит книга «Fresh Happy Tasty» — о здоровом питании.
- Мы живем в таком неспокойном мире, что мода кажется совершенно неуместной. Но… это очень, очень загадочная вещь. Почему вдруг становится популярным желтый? Почему вдруг люди начинают носить военные ботинки?
Подготовила Екатерина Горбенко