Диана фон Фюрстенберг представила обновленный логотип бренда

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Креативный директор бренда Diane von Fursenberg — Джонатан Сондерс занялся развитием творческого направления еще в мае 2016 года. «Невероятная страсть Джонатана к краскам и принтам, беззаботность его коллекций и желание делать женщин прекрасными делают его идеальным человеком для того, чтобы возглавить DVF и повести его в будущее», — сказала тогда Диана. С тех пор, марка вышла на новый уровень развития, а теперь добралась и до ребрендинга.

Вчера американский бренд Diane von Fursenberg представил обновленный логотип. Об этом сотрудники компании известили своих поклонников на официальной странице в Instagram. Теперь он приобрел более насыщенный шрифт, подобный шрифту французской марки Saint Laurent. Изменения случились и на веб-сайте, на котором теперь появился снимок модели в шелковом платье с V-образным вырезом. Напомним, что 12 февраля Сондерс презентует уже свою вторую коллекцию для Diane von Furstenberg.

Introducing the logo for the new Diane von Furstenberg. Visit our new website at DVF.com. A video posted by DVF (@dvf) on Jan 12, 2017 at 10:50am PST

Подготовила Екатерина Горбенко