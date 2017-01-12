Диана фон Фюрстенберг представила обновленный логотип бренда

Креативный директор бренда Diane von Fursenberg — Джонатан Сондерс занялся развитием творческого направления еще в мае 2016 года. «Невероятная страсть Джонатана к краскам и принтам, беззаботность его коллекций и желание делать женщин прекрасными делают его идеальным человеком для того, чтобы возглавить DVF и повести его в будущее», — сказала тогда Диана. С тех пор, марка вышла на новый уровень развития, а теперь добралась и до ребрендинга.
Вчера американский бренд Diane von Fursenberg представил обновленный логотип. Об этом сотрудники компании известили своих поклонников на официальной странице в Instagram. Теперь он приобрел более насыщенный шрифт, подобный шрифту французской марки Saint Laurent. Изменения случились и на веб-сайте, на котором теперь появился снимок модели в шелковом платье с V-образным вырезом. Напомним, что 12 февраля Сондерс презентует уже свою вторую коллекцию для Diane von Furstenberg.
Подготовила Екатерина Горбенко