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Директор ювелирной марки Tiffany & Co Фредерик Куменаль покинул свой пост

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Директор ювелирной транснациональной компании Tiffany & Co Фредерик Куменаль сообщил, что покидает свой пост. Одной из причин стала финансовая отчетность компании, которая за последнее время продемонстрировала снижение активов компании. Напомним, Фредерик Куменаль был назначен на должность СЕО 2 года назад, а именно 1 апреля 2015 года.

«Совет директоров, обязанный нести ответственность за сохранение традиций бренда, был разочарован последними финансовыми результатами, показанными под руководством господина Куменаля», — прокомментировал Майкл Ковальски — исполняющий обязанности директора.

Чистая прибыль Tiffany & Co снизилась в годовом выражении на 4,1%, до 288,3 млн. долларов в период последних 9 месяцев 2016-2017 финансового года. Что касается чистой выручки, ее сокращение достигло 4,11%, до 2,77 миллиарда долларов.

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Подготовила Екатерина Горбенко

 

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