Дизайнер бренда L’osier Юля Лозоватская о трудностях создания первой коллекции, мотивации и кропотливой работе

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Журналист по образованию и одна из тех, кто решил создать интернет-ателье в Украине еще до того, как это стало мейнстримом, 22-летняя Юля Лозоватская теперь – владелица собственного бренда. Спустя всего 2 месяца после «рождения» L’osier показ первой коллекции уже числится в официальной программе Fashion Scout Kiev в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Редакция FW-Daily попросила Юлю рассказать о том, какие же трудности возникают при создании собственного бренда с нуля и являются ли долгосрочные планы L’osier такими же стремительными, как и его запуск.

Юля, расскажи немного о том, как вообще возникла идея создания собственного бренда. С чего началась твоя история в fashion-бизнесе?

Еще учась на 4 курсе, мы с двумя подругами создали интернет ателье. На то время мы можно сказать были первооткрывателями, так как такой формат только зарождался. Спустя год мы разошлись, и я продолжила это дело, но уже самостоятельно. Я понимала , что для собственного бренда мне нужны будут средства и еще год занималась пошивом на заказ, но уже не только в интернете, а со своим шоурумом.

И когда же из этого родился бренд L’osier?

Датой создания я считаю 1 декабря 2016 года, когда мы утвердили название. Бренд L’osier вырос из моего стремления делать то, что нравится – что-то особенное, чего мне не хватало. В модном мире, где, кажется, все уже придумано, так не хватает ощущения неповторимости. Цель нашего бренда – создавать наряды, которые, сохраняя смысл и ценность, в то же время несут эмоцию. L’osier – это соединение мечты и реальности, это стремление к фантазиям.

А что насчет команды? Трудно ли было найти людей для работы на производстве?

Команда была сформирована еще с момента работы в интернет-ателье, и, кстати говоря, именно она стала костяком бренда L’osier. Это проверенные люди, которые живут этим проектом с самого его начала. Но чтобы найти таких людей, потребовалось немало времени. Не секрет, что в Украине дефицит профессиональных швей, а закройщиков и подавно. Но нам посчастливилось, и мы начали развиваться.

Как проходила работа над первой коллекцией?

Коллекция рождалась непросто, так как мы уделяем огромное количество времени деталям, и порой выбрать из сотни цветов бисера подходящий – сложная работа. Вышивка вручную очень кропотливое дело, поэтому каждому изделию уделяется максимум внимания. По сути, каждое изделие является уникальным и неповторимым. Первыми вещами бренда L’osier были бомберы спортивного силуэта с орнаментами.

Как ты уже сказала, отличительной чертой одежды L’osier является вышивка бисером. На многих вещах она даже напоминает виноградную лозу, о которой ты говоришь в названии бренда. Но почему именно такой символ и такое название?

L’osier это и английское, и французское слово одновременно. Оно пересекается с фамилией моей мамы, а мне хотелось подчеркнуть ее причастность к этому делу – именно она часто показывает мне правильное направление и мотивирует. Так как для меня в жизни очень важна энергия, которая меня окружает – было очень важно наделить название бренда смыслом. Виноградная лоза – это символ процветания, и мне бы хотелось чтоб L’osier ассоциировался непосредственно с этим.

Как известно, уже 5 февраля пройдет твой первый показ в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Был ли у тебя опыт подобных шоу до этого?

Это будет дебют и для меня, и для бренда. Все что происходит сейчас – это очень волнительно. Я надеюсь, команда Mercedes-Benz Kiev Fashion Days воплотит самые смелые задумки и создаст подходящее обрамление тому, что мы делаем.

Расскажи о своих планах на будущее. Какие шаги последуют за первым показом, и чего ожидать от бренда L’osier в следующем сезоне?

Лучшее заявление о своих планах – это, в первую очередь, действие. Из того, чем могу поделиться – мы готовы начать продажи дебютной коллекции в формате «no seasons anymore» прямо сразу после показа, вплотную займемся интернет-коммерцией, будем сотрудничать с лучшими украинскими ретейлерами, а также, конечно, будем стремиться выходить на международный рынок.

Photo: Дарья Сорока

MUA: Полина Здоровцева

Models: Маша и Мария (Ecos Models)

Подготовила Анастасия Малая