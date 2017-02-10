Новости моды

Дизайнер Джейсон Ву разработал дизайн солнцезащитных очков из 18-каратного золота

e33b958e21fe98d44c664f61c6ec1e52
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В 2017 году молодой дизайнер из Тайваня и креативный директор марки Hugo Boss — Джейсон Ву празднует 10-летний юбилей собственного бренда. В честь знаменательной даты дизайнер разработал дизайн солнцезащитных очков из 18-каратного золота, которые поступят в продажу уже 15 февраля. Стоимость очков составит  $525 и будет доступна к покупке на новом сайте дизайнера Jasonwueyewear.com

«Я очень рад сообщить о запуске собственной линии солнцезащитных очков совместно с компанией Eponym. Они являются идеальными партнерами для меня. Наше совместное сотрудничество позволит перейти на новый этап развития аксессуаров марки Jason Wu. Они понимают наши потребности, а также что необходимо для создания утонченного и красивого продукта», — прокомментировал Джейсон Ву.

 

jw-sun49-1

Подготовила: Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

gucci-launches-fifty-percents-discount-in-china-474914464-581778955bf39

Годовая прибыль компании Kering превзошла все прогнозы

niagara-magic-dark-navy-b-copy-620x827

Бренд Acne Studios представил лимитированную коллекцию одежды с эмодзи

gigi-hadid-kendall-jenner-beauty-revolution-vogue-social

Эшли Грэм стала первой Plus-Size моделью, появившейся на обложке американского Vogue