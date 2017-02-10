Дизайнер Джейсон Ву разработал дизайн солнцезащитных очков из 18-каратного золота

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В 2017 году молодой дизайнер из Тайваня и креативный директор марки Hugo Boss — Джейсон Ву празднует 10-летний юбилей собственного бренда. В честь знаменательной даты дизайнер разработал дизайн солнцезащитных очков из 18-каратного золота, которые поступят в продажу уже 15 февраля. Стоимость очков составит $525 и будет доступна к покупке на новом сайте дизайнера Jasonwueyewear.com

«Я очень рад сообщить о запуске собственной линии солнцезащитных очков совместно с компанией Eponym. Они являются идеальными партнерами для меня. Наше совместное сотрудничество позволит перейти на новый этап развития аксессуаров марки Jason Wu. Они понимают наши потребности, а также что необходимо для создания утонченного и красивого продукта», — прокомментировал Джейсон Ву.

Подготовила: Екатерина Горбенко