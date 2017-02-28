Мода

Дизайнер Елена Манзано организовала фейковый показ

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Дизайнер Елена Манзано предпочитает не следовать правилам. Для презентации своей новой коллекции FW 17-18 дизайнер устроила шоу без дефиле, гостей и пресс-релиза. Никаких стульев, прессы, фотоотчетов, а лишь несколько снимков которые станут частью нового лукбука бренда Helena Manzano. «Я долго думала о модном календаре, его условиях, а также о том, насколько важно работать в рамках отведенного времени, — говорит Манзано. — Мне понравилась идея организации шоу, на которое все опоздали».

Возможно, подобное решение Елены покажется абсолютно не логичным, однако дизайнер твердо выступает против движения fast-fashion, которое поглотило весь модный мир. В своей работе Манзано сосредотачивается на ресайклинге и размышляет о том, как можно задействовать те отходы материалов, которые остаются после пошива коллекций каждый сезон.«Находясь в студии, мы с командой долго размышляли о том, как можно использовать остатки материалов из предыдущих коллекций, включая привычную для многих шерсть и габардин», — прокомментировала Манзано. Результатом проделанной работы стала линия одежды, состоящая из минималистичных по стилистике жакетов, брюк и топов, выполненная из переработанных материалов разной фактуры и цвета.

Подготовила Екатерина Горбенко

 

 

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