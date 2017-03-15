Дизайнер Клер Вейт Келлер рассказала о своей последней коллекции для марки Chloé

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2 марта в рамках парижской недели моды дизайнера Клэр Уэйт Келлер представила последнюю коллекцию FW 17-18 для марки Chloé. Напомним, в январе 2017 года Клэр сообщила новость о том, что покидает пост креативного директора. Основной проблемой является необходимость совмещать поездки на работу из Лондона в Париж параллельно с воспитанием троих детей. По словам Келлер, работа в Chloe стала для нее наиболее продуктивным периодом в ее жизни. «Мне близки ценности этого бренда. Я горжусь тем, что имела возможность работать в команде с такими талантливыми людьми», — прокомментировала дизайнер.

В коротком видео Келлер рассказала, что вдохновило ее на создание осенне-зимней коллекции, о принтах и паттернах, которые использовала команда в своей работе, а также о сочетании насыщенной цветовой палитры. «Коллекция Chloé FW 17-18 о путешествии в страну чудес. Это яркий и оптимистичный мир как в мультфильме из 60-х «Жёлтая подводная лодка». Это необычное странствие проявляется по-разному: иногда ярко и с резкими контурами, иногда в очень расслабленном городском стиле», — говорит Клэр.

Подготовила Екатерина Горбенко