Новости моды

DKNY не будет участвовать в нью-йоркской Неделе моды

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Donna Karan New York не будет принимать участие в нью-йоркской Неделе моды в этом сезоне. Как сообщает WWD, вместо этого бренд проведет ряд презентаций в собственном шоу-руме.

Соответствующее решение DKNY было принято в связи с изменениями в руководящем составе бренда. Еще в начале прошлого месяца творческий дуэт Максвелла Осборна и Дао-И Чоу объявил о решении прекратить работу в известном Доме моды. Об отставке объявила и креативный директор бренда Кэролайн Браун. Кто возглавит творческий отдел бренда – пока неизвестно.

Напомним, что изначально показ Donna Karan был запланирован на 15 февраля.

Подготовила Анастасия Малая

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