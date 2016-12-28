Для нее: топ брендовых сережек на Новый год

В кинофильме «Завтрак у Тиффани» можно найти отличную фразу об аксессуарах: «Отношение мужчины к женщине можно узнать по серьгам, которые он ей дарит». Редакция FW-Daily сделала подборку сережек, которые любая девушка точно будет рада получить в качестве новогоднего подарка.
Осенью 2016 года в тренде были скульптурные сережки средних размеров, а уже на показах сезона весна-лето 2017 их размер и пышность элементов увеличились во множество раз. От льющихся каскадом украшений, напоминающих хрустальные люстры, до неоновых бусинок и впечатляющих металлических дисков – дизайнеры предложили модницам множество аксессуаров, которые станут смысловым центром любого образа.
KATERINA MAKRIYIANNI, 175$
Kate Spade, 68$
Oscar De La Renta, 257$
BEN-AMUR, 125$
Amber Sceats Harley, 119$
Celine, 300€
Valentino, 350$
Подготовила Янина Борисова