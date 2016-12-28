Мода

Для нее: топ брендовых сережек на Новый год

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В кинофильме «Завтрак у Тиффани» можно найти отличную фразу об аксессуарах: «Отношение мужчины к женщине можно узнать по серьгам, которые он ей дарит». Редакция FW-Daily сделала подборку сережек, которые любая девушка точно будет рада получить в качестве новогоднего подарка.

Осенью 2016 года в тренде были скульптурные сережки средних размеров, а уже на показах сезона весна-лето 2017 их размер и пышность элементов увеличились во множество раз. От льющихся каскадом украшений, напоминающих хрустальные люстры, до неоновых бусинок и впечатляющих металлических дисков – дизайнеры предложили модницам множество аксессуаров, которые станут смысловым центром любого образа.

KATERINA MAKRIYIANNI, 175$

img_1605-2Kate Spade, 68$

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Oscar De La Renta, 257$

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BEN-AMUR, 125$

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Amber Sceats Harley, 119$

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Celine, 300€

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Valentino, 350$

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Подготовила Янина Борисова

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