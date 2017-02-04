Дмитрий Гибшман впервые представит коллекцию на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

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Стилист Дмитрий Гибшман заявил о создании собственного бренда в сентябре прошлого года, а уже в этом сезоне показ GIBSH впервые состоится на платформе Samsung Fashion Scout Kiev рамках Mercedes-Banz Kiev Fashion Days. Как объяснил сам дизайнер, его одежда должна вдохновлять людей: чтобы в ней хотелось жить, радоваться, ходить в рестораны, на торжественные мероприятия, гулять по городу, заниматься любовью. В преддверии показа бренда сегодня в 18.00 редакция FW-Daily предлагает ближе рассмотреть лукбук GIBSH FW 17-18.