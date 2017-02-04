Мода

Дмитрий Гибшман впервые представит коллекцию на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

GIBSH S.V.0360 (1)
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Стилист Дмитрий Гибшман заявил о создании собственного бренда в сентябре прошлого года, а уже в этом сезоне показ GIBSH впервые состоится на платформе Samsung Fashion Scout Kiev рамках Mercedes-Banz Kiev Fashion Days. Как объяснил сам дизайнер, его одежда должна вдохновлять людей: чтобы в ней хотелось жить, радоваться, ходить в рестораны, на торжественные мероприятия, гулять по городу, заниматься любовью. В преддверии показа бренда сегодня в 18.00 редакция FW-Daily предлагает ближе рассмотреть лукбук GIBSH FW 17-18.

GIBSH S.V.0360GIBSH S.V.0475GIBSH S.V.0241

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

VBO_2021

Женщины французских лейтенантов в коллекции POUSTOVIT FW 17-18

celine-dion-press-2016-billboard-1548

Канадская певица Селин Дион разработает коллекцию аксессуаров

_MG_5078

Максимальный интерактив на презентации Ksenia Schnaider FW 17-18