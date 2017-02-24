Дневник Дарьи Шаповаловой: погружение в Милан

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Марафон международных недель моды продолжается, и сегодня главные события происходят в Париже. А мы имеем уникальную возможность посмотреть на происходящее глазами инсайдера fashion-индустрии: Дарья Шаповалова, креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и основатель Kiev Fashion Institute, рассказывает в своем дневнике о том, как на самом деле проходят дни гостей недель моды. Чем же удивил и порадовал нас в этом сезоне Милан?

Сегодня у меня в планах было посещение только одного показа – большую часть времени заняла съемка для британского журнала Gate. Я буду на обложке следующего номера издания, а внутри Gate читателей ждет большой материал с моим участием, поэтому практически весь день мы провели в работе.

Shooting for @gatemagazine wearing @ermannoscervino and many others #love #mfw #milan если не показы или встречи, значит съёмки. Ни секунды покоя! Публикация от Daria Shapovalova (@daria_shapovalova) Фев 24 2017 в 8:09 PST

Показ Marco De Vincenzo радует меня в каждом сезоне: я слежу за творчеством дизайнера с самого начала истории бренда, и помню времена, когда событие собирало лишь его друзей и поклонников. Теперь Марко организовывает настоящее шоу, которое интересно большим байерам, влиятельной прессе, международным инфлюенсерам. В коллекции всегда много ярких аксессуаров и меха – не удивительно, ведь Марко долгое время работал в модном доме Fendi, будучи директором направления аксессуаров. Он остался в хороших отношениях с семейством Fendi: они приходят на его показы, помогают дизайнеру в развитии и всячески поддерживают.

Cложить полное впечатление о коллекции FW’17-18 мне удастся лишь рассмотрев ее вблизи: в вещах от Marco De Vincenzo «дьявол — в деталях», он очень внимательно выбирает ткани, удивляет неочевидными находками. Он «тончит», что очень редко случается в современной модной индустрии. Именно поэтому его показы для меня всегда становятся праздником: для них я выбираю именно его наряды, всегда подхожу к дизайнеру после показа и поздравляю.

Вчера мне, к сожалению, не удалось успеть на показ Emilio Pucci, хотя я летела именно с расчетом на то, что попаду на шоу: мы давно и близко общаемся с Лаудомией Пуччи и мне всегда интересно, что бренд покажет в этот раз. Некоторые силуэты, на первый взгляд, напоминали фирменные фасоны Balenciaga, однако для тех, кто знаком с историей Дома Pucci, ясно, что команда лишь использовала собственные архивные модели прошлых лет. А к своим архивам Pucci обращается нечасто.

Стилизовала же этот показ Лотта Волкова, близкая подруга братьев Гвасалиа и идейный вдохновитель Vetements – и ее влияние очевидно, как минимум на это указывают эффектные и неожиданные шляпы этой коллекции. В то же время нельзя сказать что Pucci заимствует идеи Vetements: просто бренды творят на волне одних и тех же трендов, которые меняют весь современный модный мир.

В этом сезоне Массимо Джорджетти представил необычные вариации кейпов: ходовая вещь от Pucci, которая традиционно хорошо продается, превратилась в полноценный вечерний наряд, со сложными воротниками, расшитыми бусинами. Это правильное решение, которое точно бьет в целевую аудиторию бренда – обеспеченных женщин от 35 лет. Увлекательно следить за тем, как Джорджетти создает коллекции для абсолютно разных аудиторий – публики Pucci и клиентов собственного бренда MSGM. Несмотря на интересные авторские принты, обилие глиттера и пайеток в новой коллекции MSGM, очевидно, что марке пока не хватает узнаваемости ДНК: дизайнеру еще предстоит окончательно сформировать собственную эстетику.

Вчера же прошел потрясающий показ Prada. Впечатляющие декорации, очень атмосферные и продуманные, идеальный саундтрек от Фредерика Санчеса. И сами вещи – многослойность, намеренная «тяжесть» образов, нарочитость, дизайнерские шутки, которые можно «прочитать» в нарядах. С нетерпением жду завтрашнего re-see, чтобы рассмотреть коллекцию в деталях. Вещи от Prada – именно те, в которые стоит инвестировать деньги, которые вскоре станут коллекционными и по культурной значимости равносильны произведениям искусства. Когда-то я прочитала фразу – «Мы все живем в мире, созданном Миучей Прада», и это правда. Prada – это больше, чем просто мода, и их коллекции создают тот самый эффект «синего свитера», о котором Миранда Пристли рассказывает Энди в легендарном фильме.

На этом я заканчиваю рассказ о своих первых днях в Милане, подробности следующих появятся совсем скоро на сайте FW-Daily. Пора на показы, встречи и фотосессии: в эти дни в Милане немного прохладно, но в этом есть свои плюсы, как, например, возможность появляться в streetstyle-отчетах в многослойных луках.

Автор Дарья Шаповалова