Дневник студентки Instituto Marangoni. Неделя первая: комфорт, практика и пожар

Fashion Business Forum стартует совсем скоро. А в ходе Fashion Industry Forum, который Kiev Fashion Institute провел во время прошлого сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, слушатели форума получили уникальную возможность выиграть бесплатное обучение на курсе одного из лучших университетов моды – Instituto Marangoni. Победительница Оля Кутейницына уже приступила к учебе и будет делиться с нами своими наблюдениями: чем отличается образование в Италии от украинского, какие возможности оно дает и к чему стоит готовиться будущим студентам – все это вы узнаете из ее еженедельных отчетов на FW-Daily. Сегодня мы публикуем первый блог Оли о первой неделе обучения в сердце мира моды.

Наконец-то наступило время начала долгожданного курса Fashion Business и я в Милане! Мне сложно оценить этот город с точки зрения непредвзятого туриста – я уже была здесь много раз по работе и успела сродниться с Миланом. По моим ощущениям, город небольшой, транспортные развязки комфортные и дорога занимает совсем немного времени, куда бы я не собралась поехать.

В Милане я живу в прекрасных двухэтажных апартаментах недалеко от станции метро Preccotto на красной ветке метро (кстати, ближайшая станция к институту находится на этой же ветке). Дорога от дверей до дверей занимает ровно 30 минут. Несмотря на большое количество остановок, которое я проезжаю на метро (их 9), в метро я провожу лишь 15 минут – расстояние между станциями очень короткое.

Институт находится в самом сердце Милана, окружен бутиками и знаменитыми модными улицами – Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Sant’ Andrea. И правда, где же еще расположиться Marangoni, как не рядом с Золотым квадратом моды?

Первый день занятий – ознакомительная встреча с администрацией Istituto Marangoni. Нам выдают папки с расписанием, подробной информацией и документами. После краткого приветствия нам рассказывают об основных правилах и возможностях, которые у нас есть на территории института. Все продумано до мелочей, настолько, что дополнительных вопросов не возникает – у каждого студента в папке лежит даже пароль к wi-fi и инструкция по подключению.

После небольшого кофе-брейка в кафетерии института приступаем к первой лекции. В моей группе 12 человек – большинство из Бразилии, но также есть девушки из Панамы, Колумбии, Египта, Испании, парень из Израиля и две девушки из Италии. Группа интернациональная, и мы всегда находим о чем поговорить.

Обучение ведется на итальянском языке, но к нам прикреплен переводчик, который синхронно переводит для нас слова преподавателя. Сначала это кажется неудобным, но спустя 2 лекции привыкаешь.

Расписание, на первый взгляд, выглядит не слишком напряженным: во вторник всего одна лекция, а пятница вообще выходной. Лекция длится 2,5 часа с условным перерывом в 10 минут на кофе. Обед длится час, что дает возможность сходить в ресторанчик и неспешно перекусить. Если погода не способствует прогулкам – можно остаться на обед в институте. Кафетерий находится на 5 этаже, его приятный бонус – панорамные окна и терраса, откуда открывается очаровательный вид на крыши города.

Максимальное количество лекций в день – 3. Есть дни, когда лекции начинаются в 8:30 и заканчиваются в 20:00. На четвертый день учебы расписание уже не кажется таким расслабленным.

Лекции проходят в непривычном нам формате: все слова преподавателя сопровождаются презентацией. При наших попытках сфотографировать слайды преподаватель информирует, что в конце дня загрузит все материалы на сервер и у нас будет возможность все скачать. Каждый преподаватель дает свой список рекомендаций – полезных книг, интересных сайтов, необычных магазинов и других мест для посещений. Все нужные книги можно найти в библиотеке института.

Библиотека Istituto Marangoni произвела на меня особенное впечатление. Помещение заполнено книгами об искусстве, истории моды, дизайне, текстиле, бизнесе, брендах! Много периодических изданий о моде со всего мира. Каждая новая книга, связанная с миром моды, незамедлительно попадает сюда. Библиотека оснащена компьютерами, сканерами и принтерами для максимально комфортного учебного процесса.

Самым необычным опытом за первую неделю обучения был семинар по Визуальному мерчандайзингу и анализ витрин бутиков вместе с преподавателем в Золотом квадрате: Prada, Moscino, Dolce&Gabbana (Франко Москино, к слову – выпускник Instituto Marangoni, как и Доменико Дольче), Valentino, Dior. Конечно, можно было бы просто показать фотографии этих витрин, но какой в этом смысл, если мы учимся в мировой столице моды, и мода рождается прямо на ее улицах?

Что могло еще произойти в первую неделю? Пожар в институте. Как только мы вернулись с семинара по визуальному мерчендайзингу, сработала пожарная сигнализация (кстати, информацию о том, что делать при пожаре, нам дали в папке со всеми остальными документами). Преподаватели действовали очень слаженно, и мы без проблем оперативно покинули помещения, хотя запах гари уже чувствовался. Частично лекции следующей неделе перенесли в другое помещение Istituto Marangoni поблизости – в Школу дизайна. Так что новые открытия и впечатления нам обеспечены.

Автор Оля Кутейницына

Подготовила Александра Даруга