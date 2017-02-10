Дневник студентки Instituto Marangoni. Последняя неделя и результаты: защита проекта, Armani/Silos и большие планы

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В ходе Fashion Industry Forum, который Kiev Fashion Institute провел во время 13-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, слушатели форума получили уникальную возможность выиграть бесплатное обучение на курсе одного из лучших университетов моды – Instituto Marangoni. Победительница Оля Кутейницына прошла курс обучения и делится с нами своими наблюдениями: чем отличается образование в Италии от украинского, какие возможности оно дает и к чему стоит готовиться будущим студентам – все это вы узнаете из ее еженедельных отчетов на FW-Daily. Сегодня мы публикуем последний блог Оли о результатах обучения в сердце мира моды.

Последняя неделя обучения самая волнующая – нам предстоит сдать финальную работу по результатам полученных знаний. К слову, сертификат об окончании short course выдается всем студентам, посетившим 80% лекций. Рассмотрение проектов происходит уже после окончания учебы, а финальные комментарии будут отправлены нашим основным преподавателем Анной в ближайшие две неделе на email каждому студенту. К сожалению, нам не представили возможность презентовать свои работы для группы – мы обсуждали и делились своими идеями вне официальных занятий.

Неделя начинается с финального объяснения и рекомендаций по нашим будущим проектам. Мы можем работать над ними в группе, можем индивидуально. Можем проанализировать существующий бренд по заданным критериям, можем внедрять собственной проект.

Для работы над проектам у нас три полных дня – в расписании последней недели workshop’ы с Анной, на которых мы можем задать любые вопросы и обсудить интересующие нас темы.

Учитывая, что я уже выполняла задания для участия в конкурсе и розыгрыше этого курса, я взяла за основу свою первоначальную идею и дополнила ее.

Общее впечатление от курса Fashion Business и Istituto Marangoni сложилось очень положительное, много новой информации и прекрасный опыт в сравнении с украинским образованием, много реальных примеров западных брендов: как делать, а как не стоит, стратегии, продвижение. Несмотря на все это, осталось ощущение, что мы не были загружены на 100%, и интенсивный курс мог бы быть еще более интенсивным. Финальная работа оказалась несложной, основная часть группы закончила ее уже во вторник утром, и мы готовы были прослушать еще как минимум несколько лекций.

В Marangoni я познакомилась с двумя украинками, которые проходили short course Fashion Design, и они поделились своими впечатлениями об учебе: девчонки в полном восторге от своего курса, при этом у них даже не было свободного времени погулять по Милану.



Мой график был более лояльным. В этот раз самое яркое впечатление на меня произвел музей Giorgio Armani – Armani/Silos. Открыт буквально пару лет назад, он стал важнейшей модной точкой на карте Милана. Я рада что преподаватели акцентировали наше внимание на этом месте, как на обязательном для посещения, ведь в стандартных запросах Google «Что посмотреть в Милане?» его пока нет, и очень зря.

Armani/Silos представляет собой огромное просторное помещение и вмещает в себя 40-летнюю историю империи Армани – 4 этажа невероятно прекрасных нарядов бренда. Кутюрные платья, накидки, костюмы, лаконичные изделия ready-to-wear, яркие аксессуары разных периодов начиная с конца 80-хх и заканчивая нашими днями. Многие изделия Мистер Армани передал сюда из своего личного архива.

Наряды надеты на потрясающие манекены, сделанные по контуру вырезов одежды, создающие ощущение застывших в разных позах невидимых манекенщиц – ничто не отвлекает внимания от самого наряда. Приятная вдохновляющая музыка, приглушенный свет во всем помещении и световой акцент на одежду — все способствует переосмыслению творческого процесса и вдохновения «крестным отцом итальянской моды».

Экспозиция размещается не по хронологии, а по объединяющим деталям – наряды из бархата разных годов, платья синего цвета, знаменитый greige, цветочная тематика, «красный». Этот баланс, мне, как человеку, неискушенному в творческом процессе, показался идеальным для демонстрации ключа вдохновения и приема дизайнера погружаться и работать с собственными архивами.

На последнем этаже помещения расположен электронный архив, который включает в себя уникальные оцифрованные материалы модного дома – начиная с эскизов и зарисовок до воссоздания всех этапов конструирования одежды, рекламных кампаний, модных показов. Я провела в этом месте больше трех часов, и их оказалось мало.

Я бы рекомендовала это место к посещению всем, кто хоть немного интересуется модой, и обязательно профессионалам индустрии! Империя Джорджио Армани достойна уважения и восхищения. Посещу ли я Armani/Silos снова? Однозначно!

Вдохновленная, я продолжаю свое путешествие по Северу Италии – впереди небольшая остановка в Вероне и Венеции. А дальше – домой. Воплощать свежие идеи, ставить новые цели и использовать новые знание для развития украинской моды.

Автор Оля Кутейницына

Подготовила Александра Даруга