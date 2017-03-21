Дочь Анны Винтур помолвлена с сыном Франки Соццани

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Ежегодное модное мероприятие Met Gala, проходящее в Нью-Йорке, без сомнения, является самым модным событием в году. И все благодаря звездному списку гостей, строгому дресс-коду и давней связи главного редактора Vogue Анны Винтур с Институтом костюма Метрополитен-музея. Однако в этом году конкуренцию Met Gala может составить другое мероприятие — свадьба Би Шаффер и Франческо Карроццини. Сегодня американское издание Vogue официально подтвердило слухи о том, что дочь главного редактора американского Vogue Анны Винтур — Би Шаффер, помолвлена с сыном экс-главного редактора итальянского Vogue Франки Соццани — Франческо Карроццини.

Напомним, слухи о том, что пара начала встречаться появились еще осенью 2016 года, когда Шаффер принял участие в съемках документального фильма о своей матери «Franca: Chaos & Creation». Несмотря на то, что они оба были воспитаны в семьях самых влиятельных женщин в модной индустрии, Шаффер и Карроццини отдали предпочтение развлекательной сфере. Шаффер работает продюсером шоу Late Night с американским комиком Сетом Майерсом, а Карроццини, в свою очередь, занимается режиссурой и фотографией. Помимо этого Франческо руководит съемками музыкальных видео. За его плечами видеоработы для таких музыкальных исполнителей, как Beyoncé, A$AP Rocky и Nicki Minaj, а также съемки рекламных кампейнов для брендов: Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna и Salvatore Ferragamo.

Директор по аксессуарам Vogue Селби Драммонд и близкая подруга Шаффер опубликовала короткое видео в InstaStories, на котором можно рассмотреть новое обручальное кольцо дочери Анны Винтур.

Подготовила: Екатерина Горбенко