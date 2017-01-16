Дочь Джуда Лоу стала лицом beauty-линии Burberry

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Дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост — Айрис, официально подписала свой первый контракт с британским брендом Burberry. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram. Теперь 16-летняя модель будет рекламировать косметические средства, которые производит марка. Первой новинкой, которую представила Айрис стала матовая помада Liquid Lip Velvet. Напомним, что ранее лицом Burberry Beauty 26-летняя Эди Кэмпбелл, Кара Делевинь, британская модель Джордан Данн, Лили Дональдсон и Роузи Хантингтон-Уайтли.

so honoured and excited to have become part of the @Burberry family as the new face of Burberry beauty #LiquidLipVelvet A photo posted by Iris Law (@lirisaw) on Jan 16, 2017 at 8:01am PST

Подготовила Екатерина Горбенко