Дочь Курта Кобейна стала лицом бренда Marc Jacobs

Американская художница Фрэнсис Бин Кобейн — единственная дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом новой весенне-летней рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Этой новостью поделился сам дизайнер, опубликовав снимок с Фрэнсис на своей официальной странице в Instagram.
«Я встретил Фрэнсис Бин, когда ей было только 2 года, на ужине с ее матерью Кортни Лав и Анной Суи. Я всегда хотел работать с Фрэнсис. Ее красота, уникальность и сила, я уважаю их. Некоторые вещи остаются постоянными, и одна из них — моя способность вдохновляться теми, кто не боится выходить за рамки», — прокомментировал дизайнер.
Сама Фрэнсис отметила: «Не думаю, что буду работать моделью для кого-то еще — это стопроцентно за пределами моей зоны комфорта».
Подготовила Горбенко Екатерина