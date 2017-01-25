Дочь Курта Кобейна стала лицом бренда Marc Jacobs

«Я встретил Фрэнсис Бин, когда ей было только 2 года, на ужине с ее матерью Кортни Лав и Анной Суи. Я всегда хотел работать с Фрэнсис. Ее красота, уникальность и сила, я уважаю их. Некоторые вещи остаются постоянными, и одна из них — моя способность вдохновляться теми, кто не боится выходить за рамки», — прокомментировал дизайнер.