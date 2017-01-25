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Дочь Курта Кобейна стала лицом бренда Marc Jacobs

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Американская художница Фрэнсис Бин Кобейн — единственная дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом новой весенне-летней рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Этой новостью поделился сам дизайнер, опубликовав снимок с Фрэнсис на своей официальной странице в Instagram.

 «Я встретил Фрэнсис Бин, когда ей было только 2 года, на ужине с ее матерью Кортни Лав и Анной Суи. Я всегда хотел работать с Фрэнсис. Ее красота, уникальность и сила, я уважаю их. Некоторые вещи остаются постоянными, и одна из них —  моя способность вдохновляться теми, кто не боится выходить за рамки», — прокомментировал дизайнер.

Сама Фрэнсис отметила: «Не думаю, что буду работать моделью для кого-то еще — это стопроцентно за пределами моей зоны комфорта».

@marcjacobs a view behind the curtain

A photo posted by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on

Подготовила Горбенко Екатерина

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