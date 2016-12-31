Личности

Дональд Трамп устроит новогоднюю вечеринку во Флориде

8c57d09e97464a6bb27690d23fa9f07e__1440x
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Президент США Дональд Трамп соберет около 800 гостей на празднование Нового года в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида. Среди них: актер Сильвестр Сталлоне и Куинси Джонс.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, первая леди Мелания Трамп и ее сын, Бэррон, также будут присутствовать на большом празднике, который включает в себя коктейль, ужин и танцы до утра. За новогодний декор отвечает Jose Graterol Designs, а приглашенным гостем станет группа Party on the Moon. По словам Спайсера, все билеты на событие распроданы.

Подготовила Анастасия Малая

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

0084ae5a-c37f-11e2-81e0-0a33d7d92e21

Диана фон Фюрстенберг: «Быть красивой гораздо важнее, чем быть модной»

2016-05-02-1462223124-811991-met_gala_anna_wintour

Елизавета II наградит Анну Винтур и Анье Хинмарч Орденом Британской империи

jimmy-fallon

Объявлены имена ведущих 74-й ежегодной церемонии Золотой глобус