Дональд Трамп устроит новогоднюю вечеринку во Флориде

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Президент США Дональд Трамп соберет около 800 гостей на празднование Нового года в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида. Среди них: актер Сильвестр Сталлоне и Куинси Джонс.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, первая леди Мелания Трамп и ее сын, Бэррон, также будут присутствовать на большом празднике, который включает в себя коктейль, ужин и танцы до утра. За новогодний декор отвечает Jose Graterol Designs, а приглашенным гостем станет группа Party on the Moon. По словам Спайсера, все билеты на событие распроданы.

Подготовила Анастасия Малая