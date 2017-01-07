Дрейк назван самым стильным мужчиной 2017 года по версии журнала GQ

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Ежегодно американского глянцевое издание GQ составляет список самых стильных мужчин. В 2017 году рейтинг возглавил популярный рэпер Дрейк. Вторую позицию в списке занимает британский, оскароносный актер Эдди Редмейн. За ним следует 37-летний Люк Эванс. Четвертое место занял ирландский боец Конор МакГрегор, и, наконец, пятое место досталось актеру Тому Хиддлстону.

«На протяжении последних нескольких лет Дрейк развивал собственный узнаваемый стиль. Он сочетает в себе элегантную итальянскую небрежность и показную американскую расслабленность», — комментируют эволюцию стиля Дрейка журналисты издания GQ.

Подготовила Екатерина Горбенко