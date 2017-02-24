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Джаред Лето и Алессандро Микеле работают над новым секретным проектом

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Джаред Лето привык удивлять фанатов своими эффектными нарядами на красной ковровой дорожке: актер и певец смело эксперементирует с образами и прическами. В мире моды Джаред тоже давно стал «своим»: Лето был главным героем рекламных кампаний Hugo Boss, Carrera, и, естественно, Gucci. Летом прошлого года он стал лицом аромата Gucci Guilty, а его появления в пресс-туре «Отряда самоубийц» или вечерних телешоу практически всегда дополняла новая яркая вещь из коллекций Алессандро Микеле. Пожалуй, тандем дизайнера и актера – одна из главных «модных удач» последних лет: как написал недавно Vogue Paris, «если бы мода была религией, Алессандро Микеле был бы священником Джареда Лето в церкви Пресвятого Гуччи».

Теперь появились слухи о дальнейшем развитии этой взаимной симпатии: WWD сообщает, что Лето рассматривает вариант сотрудничества с Gucci в новом направлении. Алессандро Микеле уже было предложено стать художником по костюмам в новом проекте Джареда: его дебютной режиссерской работе «77». Однако, судя по всему, коллаборация продлится и в новом, пока что секретном проекте.

Подготовила Александра Даруга

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