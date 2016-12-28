Видео

Джасмин Сандерс, Роуз Бертрам и Хейли Клаусон снялись для видеокалендаря LOVE magazine

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25-летняя модель Джасмин Сандерс, бельгийка Роуз Бертрам и американка Хейли Клаусон приняли участие в съемках праздничного видеокалендаря для британского издания LOVE magazine. Традиционно у каждой девушки своя сюжетная линия и, конечно же, полуобнаженный сексуальный образ. На Жасним нападает динозавр, который настойчиво пытается отнять у модели бюстгальтер, Роуз Бертрам лакомится картошкой фри, а Хейли Клаусон раздевается прямо не выходя из-за обеденного стола. Вам стоит это увидеть!

Подготовила Екатерина Горбенко

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