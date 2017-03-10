Новости моды

Джиджи Хадид создала снимки для кампейна Versus Versace

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Ни для кого не секрет, что Донателла Версаче является давней поклонницей Джиджи Хадид. «Как вы знаете, Джиджи моя любимая модель», — поделилась дизайнер перед началом показа Versus Versace FW17-18 в Лондоне. Теперь Донателла доверила Хадид нечто большее чем просто открывать ее шоу. Итальянский дизайнер предложила Джиджи создать ряд снимков для ее нового рекламного кампейна Versus Versace SS17. В объективе американской модели позировал ее 24-летний бойфренд Зейн Малик, а также топ-модель Адвоа Абоа.

Все кадры созданы на IPhone и цифровую камеру в пространстве отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.«Рекламная кампания передает все самые оригинальные и неповторимые черты Зейна, Джиджи и Адвоа. Эти молодые люди определяют настроение всего поколения своей искренностью, энергетикой и любовью», — прокомментировала Донателла Версаче. В свою очередь, Малик признался, что для него особенно волнующим моментом была Джиджи в роли фотографа.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

 

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