Видео

Джиджи Хадид в сексуальном розовом белье для съемки LOVE magazine

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Британское издание LOVE magazine не прекращает радовать своих читателей новыми видео для рождественского видеокалендаря с самыми популярными моделями. В съемках уже приняли участие десяток звезд, включая Ким Кардашьян, Тейлор Хилл, Ирину Шейк, Риту Ору, Кендалл Дженнер, Алексу Чанг, Эмили Ратаковски, Карли Клосс, Хайди Клум и многие другие девушки. Яркой вишенкой на торте на этот раз стала Джиджи Хадид. В мини-фильме режиссера Дэна Джексона модель появляется в розовом белье Agent Provocateur в апартаментах Нью-Йорка, где скачет на кровати, делает селфи и позирует возле огромных, панорамных окон.

Подготовила Екатерина Горбенко

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