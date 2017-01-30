Джиджи и Белла Хадид присоединились к массовым протестам #NoBanNoWall

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Ряд инициатив и законов президента Трампа по вопросам иммиграции привели к протестам одновременно в нескольких американских городах. Все они сосредоточены вокруг достопримечательностей Белого дома. Помимо этого марши не утихают на площади Копли (Copley Square) в Бостоне, а также в окрестностях центрального парка в Нью-Йорке. Среди тех, кто присоединился на днях к протесту #NoBanNoWall в Нью-Йорке были замечены модели Джиджи и Белла Хадид.

Супермодели выступили против иммиграционного запрета, поскольку их родители сами являются иммигрантами. Их мать Иоланда родом из Нидерландов, а отец Мохаммед родился в Израиле. Что касается Джиджи и Беллы, они родились и выросли в Лос-Анджелесе. На своей официальной странице в социальной сети Instagram Белла Хадид разместила фото, на котором она держит табличку с надписью «Мы все индуисты, буддисты, мусульмане, атеисты, христиане, евреи». Слова расположены в таком порядке, что при чтении букв в вертикальном порядке формируется слово «human».

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Jan 29, 2017 at 8:56pm PST

Подготовила Екатерина Горбенко