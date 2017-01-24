Джон Гальяно представил кутюрную коллекцию для Maison Margiela Spring 2017

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Креативный директор бренда Maison Margiela Джон Гальяно продолжает развивать кутюрную линию популярного бренда. Сконцентрировавшись исключительно на черном, белом и красном цвете, Джон создал ряд эксцентричных и близких по духу к театру образов, которые хочется пристально рассматривать. В коллекции кутюрной линии Maison Margiela, представленной сегодня днем в Париже, традиционно присутствует деконструктивизм, объемные силуэты и сложные многослойные конструкции из полупрозрачных тканей.

Показ открыла модель в черном жакете с огромными разрезами на плечах, а также в широких деформированных брюках, на которых был вырезан участок ткани в области колен. Свой интеллектуальный подход к разработке женской одежды сегмента luхury дизайнер по-прежнему проявляет благодаря сложнейшим техникам кроя. Асимметричные пальто, топы с необычной драпировкой Гальяно комбинирует с длинными платьями, сшитыми из разнообразных ласкутков ткани разной формы и фактуры.

Что касается аксессуаров: узнаваемым приемом бренда стали все те же ботильоны с раздвоенными носами, однако, в сезоне Spring 2017 они стали более высокими, и присобранными с помощью тонкого шнурка. Некоторые из них были представлены в виде ботфортов, достигая линии колен. Отдельного внимания заслуживают головные уборы — высокие шляпы с ровными полями. На некоторых моделях бежевые и черные шляпы были настолько велики, что полностью закрывали лица и лишь хаотичные вырезы позволяли девушкам видеть подиум.

Подготовила Горбенко Екатерина