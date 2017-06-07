Джордж Клуни стал отцом

Слухи о том, что Джордж Клуни и его супруга Амаль ожидают пополнение в семье, появились еще в январе. Прошлым утром представители актера подтвердили, что Амаль родила двойню — девочку Эллу и мальчика Александра. 39-летняя Амаль Клуни успешно перенесла роды и чувствует себя прекрасно.

«Мы безумно счастливы и удивлены. Для нас это будет большое приключение», — поделился в интервью актер.

Напомним, что пара связала себя узами брака в сентябре 2014 года в Венеции, а позже отпраздновала вторую свадьбу в деревне Джерардс-Кросс в окружении родных и близких друзей.

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