Джордж Майкл: «Я всегда буду записывать пластинки, потому что обожаю музыку. Музыка это моя страсть»

Вчера утром стало известно о смерти 53-летнего британского музыканта Джорджа Майкла в его частном доме в графстве Оксфордшир. Певец «мирно скончался у себя дома». «Если бы меня сейчас сбил автобус, я бы умер счастливым человеком — с тем количеством качественной музыки, которую я оставил миру», — сказал однажды Джордж. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить еще несколько интересных высказываний Джорджа Майкла.

Я много раз не мог решить для себя, каковы мои сексуальные предпочтения, но я никогда не задумывался над тем, нормальные они или нет. Сексуальное направление не имеет особого значения, главное — чтобы человек был счастлив.

Я не знаю ни одного человека, который может жить без музыки. Когда встаешь утром, песня, которую ты услышал по радио, может определить, как ты начнешь свой день. В этом сила музыки. Музыка тесно связана с чувствами. С помощью музыки ты делаешь сильнее те чувства, которые хочешь испытать. Нет сомнения, что музыка меняет жизнь людей. Я очень рад, что музыка изменила мою жизнь, став ее главным смыслом.

Музыку я не могу перестать писать — она во мне, я умею ее делать и буду ее делать. Я определенно никогда не думал, что пою, как черный. Многие спрашивают меня, есть ли в моем роду афроамериканцы. Наверное, это потому, что я пою слишком эмоционально — полностью отдаюсь музыке. И тут совсем неважно, какого цвета моя кожа.

Я никогда не думал, что люди будут восхищаться моей внешностью. В юношестве я был абсолютно непривлекательным. Я вырос вместе с Эндрю, настоящим красавчиком, и всегда полагал, что все внимание достанется ему.

Постарайтесь понять, только в 19 лет кто-то посчитал меня красивым парнем, причем сам я отказывался верить в это. Когда люди стали говорить только о моей внешности, забыв про самую главную для меня вещь — музыку, которую я сочиняю и пою, мне было не по себе. «Freedom 90» как раз о том, как заставить людей отвлечься от собственной персоны и переключить их внимание на творчество. Я думаю, что радио и ТВ последние 10 лет идут по двум разным направлениям – белому и черному. В середине восьмидесятых черно-белая (смешенная) музыка была достаточно модной, но сейчас все наоборот.

Работать с идиотами, которых полным полно в музыкальным бизнесе, это, мать вашу, очень тяжкий труд.

Я по-прежнему буду писать музыку для тех, кто был верен мне все эти годы. Я их не оставлю, в этом будьте уверены. У людей, которые по-настоящему хотят слушать мою музыку, будет возможность её услышать. У тех, кто случайно натыкается на неё, переключая каналы — скорей всего нет.

Пожалуй, стоит быть сильнее своего прошлого. Будущее все еще может дать тебе шанс…

Я определяю свою сексуальность с точки зрения людей, которых я люблю.

Я не нуждаюсь в одобрении людей, которые меня не одобряют.

Я не могу принять ту часть религиозной доктрины, что требует контроля над личностью. Но я считаю, что вера очень важна. И абсолютно уверен в том, что главное отличие человека от животного — в том, что у нас есть врожденное понимание добра и зла. Хотя своим поведением мы регулярно заставляем самих себя в этом усомниться. В молодости я был атеистом, потом решил, что скорее агностик. Теперь склонен полагать, что нам просто не дано знать ответы. Но, думаю, самое важное — верить в то, что в жизни действительно существует причина, по которой не стоит бояться отдавать себя другим людям. Я верю в то, что есть жизнь после смерти, и всегда стремился к тому, чтобы моя музыка и стихи были направлены к свету, а не во тьму, помогали людям в трудных ситуациях.

Моя профессия — постояннное сражение между эго и действительностью. Одна из причин почему я смог уйти от влияния некоторых вещей в том, что я борюсь со своим эго, когда оно может навредить мне. Опасно не влиять на собственное эго. И, знаете, я бы не хотел быть столь публичным, как Элтон Джон. Это единственный способ сохранить карьеру, но я хочу иметь что-то личное. Не хочу, чтобы в 60 лет вокруг меня крутилась машина гласности.

Единственное, что роднит меня с греками — моя волосатость.

Вообще-то я человек весьма оптимистичный. Мне крупно повезло в жизни, я этого никогда не отрицал, но дело не только в везении. Я очень много работал и всегда относился с уважением к людям, с которыми работал. Так что я считаю, что в некоторой степени я заслужил все, что теперь имею.

Когда я смотрю старые клипы, мне кажется, я преуспел в том, чтобы выглядеть неотразимым. Точнее, чтобы заставить всех думать, что считаю себя именно таким. Но в реальности это было лишь маскировкой собственной неуверенности. Из меня вообще очень плохая звезда. Мне сложно существовать в этом качестве вот уже который год. Я больше не хочу жить в постоянном стрессе. Будущее свое я вижу скорее за кулисами, чем на сцене… Подготовила Екатерина Горбенко