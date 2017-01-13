Эди Слиман дал свое первое интервью после ухода из французского Дома Saint Laurent

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Дизайнер Эди Слиман, который в течение четырех лет занимал должность креативного директора французского Дома Saint Laurent, а более ранее с 2000 по 2007 год занимался разработкой мужских коллекций для бренда Chrisian Dior, впервые дал большое интервью журналистам издания The New York Times. После длительных судебных разбирательств между дизайнером и компанией Kering, Слиман признался, что намерен оставить на определенное время работу дизайнера и уделить больше внимания фотографии.

Напомним, что большинство снимков для рекламных кампейнов YSL во времена работы Слимана на посту творческого директора Saint Laurent, были созданы именно им. Помимо этого, дизайнер провел ряд фотосъемок для таких глянцевых изданий, как Garage Magazine и Purple Magazine. Для выпуска сдвоенного выпуска французской версии Vogue за декабрь/январь Эди сфотографировал актрису Лили-Роуз Депп и немецкого модельера Карла Лагерфельда. Именно этот черно-белый снимок был размещен на обложке журнала.

«Я в равной степени люблю моду и фотографию. Но все-таки мода – это более аналитический процесс, который требует скорее собственного чувства стиля, чем следования установленным стандартам. В то же время у моды и фотографии есть кое-что общее – здесь очень важны искренность и индивидуальность. Да, фотография для меня играет сейчас очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды», – рассказал Слиман. Ознакомится с полным текстом интервью Эди Слимана для The New York Times можно на сайте.

Подготовила Екатерина Горбенко