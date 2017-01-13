Экс-креативный директор Calvin Klein Кевин Карриган возглавит творческое направление бренда Ralph Lauren

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Кевин Карриган, возглавлявший сразу четыре линии в американской марке Calvin Klein (Platinum, White Label, Jeans, Underwear) на протяжении порядка 18 лет, возглавит руководство творческого направления бренда Ralph Lauren. Кевин будет разрабатывать одежду для линий Lauren и CHAPS. Напомним, что Карриган покинул свой пост в августе 2016 года за два дня до назначения бельгийского дизайнера Рафа Симонса на пост креативного директора компании Calvin Klein. К своим прямым обязанностям Кевин Карриган приступит начиная с пятницы 20 января.

Подготовила Екатерина Горбенко