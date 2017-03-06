Коллекции

Экспериментальный крой в коллекции Balenciaga FW 17-18

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При всем своем прагматизме и философии, каждая новая коллекция Демны Гвасалии включает в себя экспериментальные предметы гардероба, которые реализовывают новые, более дерзкие идеи дизайнера. За столь короткое время именно этот подход позволил Демне обратить на себя внимание модных критиков, а также завоевать репутацию одного из самых смелых дизайнеров. На этот раз источником вдохновения при создании новой осенне-зимней коллекции послужили фотоархивы французского Дома Balenciaga. Рассматривая снимки, Гвасалия решил использовать кутюрные фасоны нарядов, а также преувеличить силуэты и форму.

Открыла показ модель Элиза Дуглас, которая продемонстрировала серое пальто в клетку весьма необычного фасона. Предмет был скроен таким образом, что его пуговицы застегивались на левом плече. Необычная форма пальто внесла смелый и свежий взгляд в коллекцию Balenciaga. Подобный прием повторялся не только на длинных жакетах, но и на пуховиках, а также кожаных плащах. Помимо этого, Гвасалиа преобразовал и силуэты юбок. В коллекции FW 17-18 они напоминали автомобильные коврики и были выполнены из металлического и темно-зеленого плотного материала.

Погрузившись в архивы французского бренда, Демна также принимает решение задействовать в своей новой коллекции белоснежное платье «Josephine» в черный горох. Для него и еще нескольких пышных платьев дизайнер разрабатывает гигантские, квадратные по форме сумки, выполненные из тех же материалов что и сам наряд. Дополняют образы уже знакомые для многих яркие ботильоны на каблуках, которые использовались и в предыдущих коллекциях, объемные золотые серьги, а также компактные клатчи.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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