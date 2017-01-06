Новости моды

Эль Фэннинг под лучами солнца в рекламном кампейне Miu Miu S/S’17

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В рекламном кампейне итальянского бренда Miu Miu британский фотограф Аласдаир МакЛелан отобразил морской бриз, пляжный отдых, солнечные песочные берега и, конечно же, 18-летнюю актрису Эль Фэннинг, облаченную в наряды из коллекции Spring/Summer’17. Компанию младшей сестре Дакоты Фэннинг составили юные модели Эльза Бризингер, Биргит Кос и Соня Бен Аммар в ярких купальных костюмах, цветочных шапочках для плавания и меховых халатах-пальто. Образы дополняют броские аксессуары: шлепанцы,  компактные сумки и солнечные очки в форме cat eye.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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